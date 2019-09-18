Иностранец в Крыму занимался нелегальными перевозками
В Крыму задержали 29-летнего мужчину, который занимался нелегальными перевозками. Но это оказалось не единственным нарушением – у иностранца не было документов, которые бы давали ему право работать на территории России – патента.
Услуги он оказывал жителям на своей машину марки Mitsubishi Grandis.
В результате суд Сумферополя признал его виновным в совершении административного правонарушения. Теперь мужчина должен заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей и выехать за пределы Российской Федерации.
Кстати, с начала года в Крыму выявили больше 900 нелегальных перевозчиков. Всего у нарушителей изъяли полсотни машины. Их отправили на спецтоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU