2019-09-18T13:32:08+03:00
Общество

Иностранец в Крыму занимался нелегальными перевозками

У него не было даже разрешения на работу
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Суд признал его виновным в административном правонарушении. Фото: пресс-служба МВД по РКСуд признал его виновным в административном правонарушении. Фото: пресс-служба МВД по РК
Изменить размер текста:

В Крыму задержали 29-летнего мужчину, который занимался нелегальными перевозками. Но это оказалось не единственным нарушением – у иностранца не было документов, которые бы давали ему право работать на территории России – патента.

Услуги он оказывал жителям на своей машину марки Mitsubishi Grandis.

В результате суд Сумферополя признал его виновным в совершении административного правонарушения. Теперь мужчина должен заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей и выехать за пределы Российской Федерации.

Кстати, с начала года в Крыму выявили больше 900 нелегальных перевозчиков. Всего у нарушителей изъяли полсотни машины. Их отправили на спецтоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Симферополя сбили мотоциклиста. Машины встали в пробке
В Ялте задержали «торговцев» паспортами России
Чудесное спасение: В Крыму косуля заблудилась на дачном участке
На улице Сельской в Симферополе на полтора месяца перекроют движение
«Ну и фантазия»: Крымчане фотографируются со скульптурами из соломы
Жители Крыма могут оформить биометрический загранпаспорт в МФЦ
В Симферополе и пригороде на три дня отключат воду
С начала года в Крыму нашли больше 900 нелегальных перевозчиков
Крымчане смогут снимать наличку с банковских карт на кассах магазинов
В среду в Симферополе перекроют улицу 51-й Армии
Дожди и грозы: Прогноз погоды в Крыму на 18 сентября
На Крым надвигается похолодание
Чешские предприниматели захотели строить в Крыму гостиницы
Эпатажная звезда балета Полунин лично проведет экзамен для новой Академии хореографии Севастополя
Крымские заводы по производству асфальта ждет обновление
Вместо петуний в Симферополе высадят хризантемы
Это уже 22-й выброс дельфина: В Судаке на пляже нашли белобочку
Севастопольские спасатели вытащили из горящей квартиры мужчину
"Вообще стыд потеряла": Крымчан возмутила фотосессия девушки в кружевном белье в автосалоне
Из-за «Кросса нации» в Симферополе перекроют улицу Воровского
В Симферопольском районе с обрыва рухнула машина с младенцем
Запрет на костры: В Крыму до 20 сентября объявили пожарную опасность
Ко Дню учителя ялтинские педагоги получат поощрение
В Симферополе сожгли 10 килограммов элитных сыров