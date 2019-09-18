2019-09-18T17:38:22+03:00
Общество

Все главы городов и районов Крыма подали в отставку

Они написали заявления
Александра КОРШУНОВА
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После этого будут проведены конкурсыПосле этого будут проведены конкурсыФото: "КП" Архив
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В среду, 18 сентября, все главы муниципалитетов Крыма написали заявления о сложении полномочий. Это сделано потому, что запланировано проведение новых конкурсов на должности глав администраций.

По этому поводу уже высказался глава Ялты Алексей Челпанов. Он отметил, что до принятия решения депутатами горсовета об удовлетворении его заявления, продолжит исполнять свои обязанности.

- После этого станет известно о дате проведения конкурса, в котором я также намерен участвовать. Мне есть что представить комиссии и всем ялтинцам, - подчеркнул Челпанов.

Он отметил, что уже сформирована программа развития города и поселков. Но окончательное решение все равно будет принимать именно конкурсная комиссия.

Напомним, крымский Избирком передал мандаты Жириновского, Аксенова и Шперова. Ранее их избрали в Госсовет РК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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