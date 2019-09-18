Аксенов объяснил причину отставки всех глав городов и районов Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что предложил главам администраций и районов республики сложить свои полномочия. Это связано с тем, что необходимо формировать новую команду.
- Все главы администраций написали соответствующие заявления в местные советы, - рассказал Аксенов.
В ближайшее время депутаты примут решения о сроках проведения конкурсов на замещение должностей.
Напомним, в среду, 18 сентября, все главы муниципалитетов Крыма подали в отставку.
По этому поводу уже высказался глава Ялты Алексей Челпанов. Он отметил, что до принятия решения депутатами горсовета об удовлетворении его заявления, продолжит исполнять свои обязанности.
ИСТОЧНИК KP.RU