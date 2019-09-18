Аксенов объяснил причину отставки всех глав городов и районов Крыма

СЕГОДНЯ 20:31 2019-09-18T20:32:25+03:00

Будут проведены конкурсы на замещение должностей. Фото: Facebook Сергея Аксенова

В республике будет формироваться новая команда

Изменить размер текста: A A

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что предложил главам администраций и районов республики сложить свои полномочия. Это связано с тем, что необходимо формировать новую команду.

- Все главы администраций написали соответствующие заявления в местные советы, - рассказал Аксенов.

В ближайшее время депутаты примут решения о сроках проведения конкурсов на замещение должностей.

Напомним, в среду, 18 сентября, все главы муниципалитетов Крыма подали в отставку.

По этому поводу уже высказался глава Ялты Алексей Челпанов. Он отметил, что до принятия решения депутатами горсовета об удовлетворении его заявления, продолжит исполнять свои обязанности.

ИСТОЧНИК KP.RU