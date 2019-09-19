2019-09-19T09:55:55+03:00
Общество

На границе Крыма с Украиной установили новый КПП

Там также поставили шлагбаум
Александра КОРШУНОВА
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Каждый день с этой автостанции отправляется около 26 автобусов. Фото: пресс-служба Минтранса РККаждый день с этой автостанции отправляется около 26 автобусов. Фото: пресс-служба Минтранса РК
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На приграничном кассовом пункте «Армянск» установили дополнительный контрольно-пропускной пункт и шлагбаум. Это нужно для того, чтобы обезопасить пассажиров и имущество автостанции, рассказали в пресс-службе Минтранса РК.

- На КПП постоянно дежурит сотрудник охранной организации. Установка шлагбаума необходима для того, чтобы не допустить въезда автобусов и автомобилей без разрешительных документов на площадь кассового пункта, - добавили в министерстве.

Каждый день с этой автостанции отправляется около 26 рейсовых автобусных маршрутов в направлении Симферополя, Евпатории, Севастополе, Керчи и Ялты.

В Минтрансе призывают жителей и гостей Крыма не рисковать здоровьем и не пользоваться услугами нелегальных перевозок.

Напомним, из России депортируют перевозчика-нелегала, который занимался таким «бизнесом» на территории Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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