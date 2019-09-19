На границе Крыма с Украиной установили новый КПП
На приграничном кассовом пункте «Армянск» установили дополнительный контрольно-пропускной пункт и шлагбаум. Это нужно для того, чтобы обезопасить пассажиров и имущество автостанции, рассказали в пресс-службе Минтранса РК.
- На КПП постоянно дежурит сотрудник охранной организации. Установка шлагбаума необходима для того, чтобы не допустить въезда автобусов и автомобилей без разрешительных документов на площадь кассового пункта, - добавили в министерстве.
Каждый день с этой автостанции отправляется около 26 рейсовых автобусных маршрутов в направлении Симферополя, Евпатории, Севастополе, Керчи и Ялты.
В Минтрансе призывают жителей и гостей Крыма не рисковать здоровьем и не пользоваться услугами нелегальных перевозок.
Напомним, из России депортируют перевозчика-нелегала, который занимался таким «бизнесом» на территории Крыма.
ИСТОЧНИК KP.RU