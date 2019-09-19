«Нет слов и очень грустно»: В Симферополе украли символ города
В Симферополе произошел очередной акт вандализма. В этот раз украли маленькую скульптуру пчелы-читателя.
Новость облетела социальные сети и вызвала возмущение у жителей города.
ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ
Елена:
- Слов нет. Все хорошее и красивое испортят. Я так около дома с семьей облагородила пригорок, березку несколько лет назад посадили, в этом году клумбы сделали, ухаживали, поливали. Защищали-защищали, а все равно с корнем выдернули и унесли.
Анна:
- То усики сломали, то вовсе целиком выдрали. Когда же вы перестанете разрушать и начнете созидать?! Город меняется, облагораживается, а толку.
В администрации официальной группы «Симферопольские пчелы» уже отреагировали на инцидент. Там попросили сделать репост, чтобы как можно больше людей знало о пчелках.
- Возможно, тогда люди перестанут их ломать, очень хочется верить в добро. И нам очень приятно, что еще одни гости столицы решили принять участие в нашем проекте. И скоро появятся еще две (откроем тайну) забавные пчелки!
А В ЭТО ВРЕМЯ
На набережной реки Салгир в Симферополе краской обрисовали новую плитку. Это произошло ночью, нарушителей задержать не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU