Крым обогнал Турцию по числу туристов

СЕГОДНЯ 10:09 2019-09-20T10:37:28+03:00

На полуострове за лето отдохнули 5 миллионов россиян

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В топ-5 самых популярных для курортного отдыха граждан России этим летом вошли Краснодарский край, Крым, Турция, Абхазия и Италия.

Такие данные сообщают аналитики портала ТурСтат, составившие рейтинг самых популярных у россиян курортов для пляжного отдыха летом 2019 года.

- В Краснодарском края отдохнули 10,5 миллиона человек, на курортах Крыма – 5, в Турции - 3,5, в Абхазии - 850 тысяч, в Италии - 600 тысяч российских туристов, - сообщает туристический портал.

В основе рейтинг лежи анализ данных по посещаемости туристами регионов России и зарубежья.

В Краснодарском крае наибольшей популярностью пользуются такие города, как Сочи, Анапа, Геленджик и Ейске, в на Крымском полуострове в приоритете Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория и Алупка, в Турции - Анталья, в Абхазии - Гагры и Сухуми, в Италии - Римини.

ИСТОЧНИК KP.RU