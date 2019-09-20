Водитель "Жигулей" устроил тройную аварию на крымской трассе
Пострадали четре человека
Будьте осторожны на дороге. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК
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На трассе Севастополь-Ялта произошло ДТП, в котором пострадало четыре человека. Авария произошла накануне.
По данным крымского главка МЧС, водитель ВАЗ-2103 обгонял Mitsubishi Carisma, однако не справился с управлением и задел иномарку. После касательного столкновения ВАЗ врезался в Daewoo Lanos.
- В результате аварии пострадали четыре человека. Госпитализация им не потребовалась, - отметили в МЧС.
А В ЭТО ВРЕМЯ
На трассе "Таврида" столкнулись машины полиции и армии. Свидетели утверждают, что в аварии серьезно никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU