Аксенов высказался о разделении полномочий главы Крыма и премьера
Сергей Аксенов рассказал, что разделение обязанностей главы Крыма и председателя Совмина, если такое решение примут, будет только формальностью.
Но отметил, что еще не изучил ситуацию целиком.
- Идет речь только о том, чтобы разделить возможность представительских функций, - отметил Аксенов, слова которого передает Крымское информационное агентство.
Он подчеркнул, что, скорее всего, большая часть правительства останется работать и дальше. А итоги подведут уже к концу выполнения всех задач.
Кроме этого, глава Крыма отметил, что экс-вице-премьер республики Виталий Нахлупин не войдет в состав нового правительства.
Напомним, сегодня, 20 сентября, депутаты выбрали Сергея Аксенова на должность главы Крыма.
ИСТОЧНИК KP.RU