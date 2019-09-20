Аксенов высказался о разделении полномочий главы Крыма и премьера

СЕГОДНЯ 13:50 2019-09-20T14:13:11+03:00

Информация об этом появится в ближайшее время. Фото: Facebook Сергея Аксенова

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Сергей Аксенов рассказал, что разделение обязанностей главы Крыма и председателя Совмина, если такое решение примут, будет только формальностью.

Но отметил, что еще не изучил ситуацию целиком.

- Идет речь только о том, чтобы разделить возможность представительских функций, - отметил Аксенов, слова которого передает Крымское информационное агентство.

Он подчеркнул, что, скорее всего, большая часть правительства останется работать и дальше. А итоги подведут уже к концу выполнения всех задач.

Кроме этого, глава Крыма отметил, что экс-вице-премьер республики Виталий Нахлупин не войдет в состав нового правительства.

Напомним, сегодня, 20 сентября, депутаты выбрали Сергея Аксенова на должность главы Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU