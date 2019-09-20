Исполнять обязанности председателя Совмина Крыма будет Юрий Гоцанюк
Распоряжение уже подписано
До этого он был вице-премьером республики. Фото: пресс-служба Совмина Крыма
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В Крыму назначили временно исполняющего обязанности председателя Совета министров. Этот пост займет вице-премьер республики Юрий Гоцанюк.
Соответствующее постановление подписал глава Крыма Сергей Аксенов.
- Исполнение обязанностей Председателя Совета министров Республики Крым возлагаю на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка, - указано в документе.
Напомним, 20 сентября Госсовет Крыма утвердил на должность главы Крыма Сергея Аксенова. Егокандидаутуру поддеражли 74 депутата - решение приянли единогласно.
ИСТОЧНИК KP.RU