Крымское правительство ушло в отставку

СЕГОДНЯ 16:18 2019-09-20T16:18:48+03:00

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В Крыму правительство республики ушло в отставку. Это произошло после того, как переизбрали главу республики, им стал Сергей Аксенов.

Вопрос о сложении полномочий Совмином рассмотрели сегодня, 20 сентября, на заседании правительства.

- Вы первый состав правительства российского Крыма, на долю которого выпали наиболее сложные испытания. Перед вами стояло множество задач и вопросов, поставленных руководством страны, отметил Аксенов.

Новый состав Совмина сформируют по указу главы Крым. Но потребуется согласование с Госсоветом при назначении вице-премьеров правительства и двух министров – курортов и туризма, а также министра экологии и природных ресурсов.

Напомним, Юрия Гоцанюка назначили временно исполняющим обязанности председателя Совмина Крыма. Ранее он занимал должность вице-премьера.

ИСТОЧНИК KP.RU