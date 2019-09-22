2019-09-22T17:17:15+03:00
Общество

В Симферополе 23 сентября частично отключат свет на 5 улицах

Электричества не будет с 8.00 до 17.00
Галина КОВАЛЕНКО
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Света не будет весь день.Света не будет весь день.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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23 сентября, в понедельник, в столице Республики Крым произойдет плановая, локальная «отключка» электроснабжения. Электричество пропадет с восьми утра до пяти вечера на четырех улицах и одном переулке.

- Будут проходить плановые ремонтные работы, - сообщают в ГУП «Крымэнерго».

«Комсомольская правда- Крым» проводит полный список улиц, где в понедельник целый день нельзя будет пользоваться стиральным машинками, телевизорами, электрочайниками и другими электроприборами.

И так, где в Симферополе 23 сентября не будет электротока:

улица Беспалова, 13-19(нечет);

переулок Ломоносова, 3, 13,14, 16;

улица Первомайская, 3б, 6-8(чет), 1-9(нечет);

улица Куйбышева, 164/42 - 164/44;

улица Лизы Чайкиной, 24-44, 38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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