В Симферополе 23 сентября частично отключат свет на 5 улицах
23 сентября, в понедельник, в столице Республики Крым произойдет плановая, локальная «отключка» электроснабжения. Электричество пропадет с восьми утра до пяти вечера на четырех улицах и одном переулке.
- Будут проходить плановые ремонтные работы, - сообщают в ГУП «Крымэнерго».
«Комсомольская правда- Крым» проводит полный список улиц, где в понедельник целый день нельзя будет пользоваться стиральным машинками, телевизорами, электрочайниками и другими электроприборами.
И так, где в Симферополе 23 сентября не будет электротока:
улица Беспалова, 13-19(нечет);
переулок Ломоносова, 3, 13,14, 16;
улица Первомайская, 3б, 6-8(чет), 1-9(нечет);
улица Куйбышева, 164/42 - 164/44;
улица Лизы Чайкиной, 24-44, 38.
ИСТОЧНИК KP.RU