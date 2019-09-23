Погода в Крыму на 23 сентября: без осадков и тепло до +24

СЕГОДНЯ 05:19 2019-09-23T05:19:43+03:00

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23 сентября, в понедельник, на Крымском полуострове в силе чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. – сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха днем 22…24°.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 19…21°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 14 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

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ИСТОЧНИК KP.RU