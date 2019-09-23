В Крыму на берег выбросилась дельфин-мама

СЕГОДНЯ 07:11 2019-09-23T07:11:50+03:00

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На берег выбросилась критически истощенная, но при этом кормящая самка афалины: ЧП случилось в Поповке, что находится неподалеку от Евпатории.

- Дельфин был настолько худым, что казался вдвое меньше обычного размера для этого вида, - сообщили в центре «Безмятежное Море».

Но ученые узнали об умирающем лишь спустя 3 часа с момента выброса, потому что очевидцы не знали кому сообщить о ЧП.

- Драгоценные часы были потеряны, - сетуют ученые. - Если бы о животном сразу сообщили, то наши ветеринарные врачи и команда успели бы дать ему шанс на выживание.

Трагизм ситуации усиливает тот, момент, что афалина относительно недавно стала мамой, но о дальнейшей судьбе ее детеныша остается только гадать.

Среди причин, которые привели к летальному исходу: острая язвенная болезнь желудка и проблемы с легкими.

Куда звонить, если вы увидели дельфина в беде или уже погибшего: +7(978)032-68-52, +7(916)409-01-48, Центр спасения морских млекопитающих «Безмятежное Море»

ИСТОЧНИК KP.RU