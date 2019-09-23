«Учите ПДД!»: Реверсивное движение в Симферополе доставляет проблемы водителям

СЕГОДНЯ 10:33 2019-09-23T10:33:02+03:00

Оказалось, что многие автомобилисты попросту не знают, когда можно въезжать на реверсивную полосу

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В Симферополе запустили первую в Крыму полосу для реверсивного движения. Раньше такого чуда техники полуостров не видел, поэтому многие водители - по незнанию - массово стали нарушать правила.

Напомним, появилась реверсивная полоса на въезде в крымскую столицу со стороны Феодосии: от съезда автостанции Восточная до развязки на село Трудовое и в районе гипермаркета «Новацентр».

Реверсивное движение предполагает периодическую смену направления движения одной из полос. Когда трафик больше на выезд, над реверсивной полосой загорается зеленый - и на выезд "работают" две полосы из трех. А когда трафик больш на въезд в город, то зеленый горит уже с другой стороны, а на выезд, соответственно, загорается красный.

Вот только крымчане, судя по всему, в ПДД не заглядывали, а потому массово выезжают на "реверсивку", хотя с их стороны - горит запретный красный.

- Хоть раз книгу откройте! - жалуется в соцсетях водитель Сергей Подгорский, сопровождая свой пост соответствующим видео. - Спринтер, если ты тут, я бы с тобой увиделся. К сожалению, был с пассажирами, которые опаздывали. Если бы от твоего "виляния" было ДТП, то ты сразу же стал бы обладателем моего авто по двойной цене. Надеюсь, получив письмо счастья ты все поймешь.

В комментариях к видео Сергея Подгорского разгорелась дискуссия, которая явно показывает, что с правилами въезда на реверсивную полосу большинство местных водителей не знакомы. При этом некоторые автомобилисты справедливо указывают на большое количество перекрестков, на которых не висит реверсивный светофор, что может вводить водителей в заблуждение.

ИСТОЧНИК KP.RU