В Симферополе ввели новые ограничения движения для автомобилей
В столице Республики Крым обнародованы новые ограничения для движения общественного и личного транспорта.
- В ночь с 23 на 24 сентября в связи с началом 2-ого этапа работ по капремонту улицы Александра Невского будет перекрыт участок дороги от Суворовского спуска до улицы Толстого, - сообщает пресс-служба администрации Симферополя.
В полночь, с 00.00 часов, с 23 на 24 сентября, «кирпич» повесят от Суворовского спуска до улицы Толстого. «Табу» касается всех видов транспорта.
В мэрии отмечают, что запрет на движение принят из-за начала второго этапа капитального ремонта улицы Александра Невского. Временная схема дорожного движения, которая действует на период реконструкции одной из центральных столичный магистралей, предписывает объезд по улице Долгоруковской.
ИСТОЧНИК KP.RU