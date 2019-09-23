2019-09-23T14:34:57+03:00
Общество

В Симферополе ввели новые ограничения движения для автомобилей

В ночь с 23 на 24 сентября из-за ремонта улицы Александра Невского перекроют участок дороги от Суворовского спуска до улицы Толстого
Галина КОВАЛЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации СимферополяФото: пресс-служба администрации Симферополя
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В столице Республики Крым обнародованы новые ограничения для движения общественного и личного транспорта.

- В ночь с 23 на 24 сентября в связи с началом 2-ого этапа работ по капремонту улицы Александра Невского будет перекрыт участок дороги от Суворовского спуска до улицы Толстого, - сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

В полночь, с 00.00 часов, с 23 на 24 сентября, «кирпич» повесят от Суворовского спуска до улицы Толстого. «Табу» касается всех видов транспорта.

В мэрии отмечают, что запрет на движение принят из-за начала второго этапа капитального ремонта улицы Александра Невского. Временная схема дорожного движения, которая действует на период реконструкции одной из центральных столичный магистралей, предписывает объезд по улице Долгоруковской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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