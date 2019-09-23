В Крыму погиб подросток в окрестностях Демерджи

СЕГОДНЯ 16:20 2019-09-23T16:22:05+03:00

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Крымская полиция ведет расследование аварии с квадроциклом, в которой погиб подросток.

- В селе Лучистом городского округа Алушта на грунтовой дороге 14-летний водитель мотовездехода, двигаясь со стороны улицы Озерной в сторону горы Демерджи, неправильно выбрал скоростной режим, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Парнишка, не обратив внимания на особенности горной дороги и неблагоприятной погоды, в какой-то момент не справился с управлением и врезался в дерево, растущее на обочине.

Квадроцикл опрокинулся, а несовершеннолетний получил травмы несовместимые с жизнью. Подросток погиб.

На сегодняшний день сотрудники полиции выясняют все детали и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, лишившего жизни несовершеннолетнего.

ИСТОЧНИК KP.RU