В Керчи построят первый вертолетоносец в России
Керченский завод «Залив» займется постройкой первого в России универсального десантного корабля-вертолетоносца.
В министерстве промышленной политики Республики Крым отметили, что рассматривается вопрос о том, чтобы реализовать проект универсального десантного корабля на базе судостроительного завода «Залив».
На самом же предприятии, расположенном на востоке полуострова, эту информацию не опровергли, но посвящать в детали уникального проекта отказались.
- На сегодняшний день нет подтверждения заключения данного контракта, - рассказали «Комсомольской правде»-Крым» в пресс-службе ООО судостроительного завода «Залив».
На предприятии отметили, что больше дать информации по этой теме заводчане пока не могут, нужно подождать официального заключения контракта.
ИСТОЧНИК KP.RU