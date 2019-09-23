В Керчи построят первый вертолетоносец в России

СЕГОДНЯ 18:32 2019-09-23T18:33:09+03:00

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Керченский завод «Залив» займется постройкой первого в России универсального десантного корабля-вертолетоносца.

В министерстве промышленной политики Республики Крым отметили, что рассматривается вопрос о том, чтобы реализовать проект универсального десантного корабля на базе судостроительного завода «Залив».

На самом же предприятии, расположенном на востоке полуострова, эту информацию не опровергли, но посвящать в детали уникального проекта отказались.

- На сегодняшний день нет подтверждения заключения данного контракта, - рассказали «Комсомольской правде»-Крым» в пресс-службе ООО судостроительного завода «Залив».

На предприятии отметили, что больше дать информации по этой теме заводчане пока не могут, нужно подождать официального заключения контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU