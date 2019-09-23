Крымчанка мечтает о прогулке
Заветная мечта жительницы Гаспры 31-летней Анны - побывать за порогом своей квартиры.
- У Анны ДЦП. Она живет вместе с пожилой матерью на последнем этаже шестиэтажки, - сообщает Крымская газета.
Выглядит 31-летняя Анна, как обычная симпатичная девушка: кокетливая прическа и милые выразительные глаза. Да, у нее проблемы с опорно-двигательным аппаратом, но интеллект то сохранен. По квартире мама водит ее на ходунках по квартире. Самостоятельно Анна может передвигаться только на коленках.
Пока был жив ее отец, то коляску с Аней было кому спускать по лестнице на улицу. Отец ушел в 2015 году и девушка оказалась запертой в четырех стенах: ее маме просто не по силам спустить и поднять коляску по одиннадцати пролетам.
Нужны деньги на пандус. Помочь этой семье можно связавшись с мамой Анны - Ириной Владимировной по телефону +7 (978) 740-67-49.
ИСТОЧНИК KP.RU