Крымчанка мечтает о прогулке

СЕГОДНЯ 20:01 2019-09-23T20:01:25+03:00

Девушка с диагнозом ДЦП живет на 6-ом этаже дома, где нет лифта

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Заветная мечта жительницы Гаспры 31-летней Анны - побывать за порогом своей квартиры.

- У Анны ДЦП. Она живет вместе с пожилой матерью на последнем этаже шестиэтажки, - сообщает Крымская газета.

Выглядит 31-летняя Анна, как обычная симпатичная девушка: кокетливая прическа и милые выразительные глаза. Да, у нее проблемы с опорно-двигательным аппаратом, но интеллект то сохранен. По квартире мама водит ее на ходунках по квартире. Самостоятельно Анна может передвигаться только на коленках.

Пока был жив ее отец, то коляску с Аней было кому спускать по лестнице на улицу. Отец ушел в 2015 году и девушка оказалась запертой в четырех стенах: ее маме просто не по силам спустить и поднять коляску по одиннадцати пролетам.

Нужны деньги на пандус. Помочь этой семье можно связавшись с мамой Анны - Ириной Владимировной по телефону +7 (978) 740-67-49.

ИСТОЧНИК KP.RU