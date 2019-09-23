Подростки-наркодилеры из Севастополя могут лишиться свободы на 15 лет
В столице региона два подростка оказались на скамье подсудимых: прокуратура Железнодорожного района Симферополе утвердила обвинение по уголовному делу 2-ух несовершеннолетних жителей Севастополя.
Подростков обвиняют в покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет.
- Обвиняемые в целях сбыта путем оставления тайников «закладок» через сеть Интернет заказали на сайте у неустановленного лица наркотические средства в значительном размере, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
Мальчишки получили 39 свертков с наркотиками и оборудовали 12 «закладок».
Бизнес, правда, не удался – их поймала полиция. По ч. 3 ст. 30 п.п. а, б ч. 3 ст. 228.1 УК РФ им теперь грозит до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU