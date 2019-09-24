Следком возбудил еще три уголовных дела в отношении арестованных членов ОПГ из Ялты

СЕГОДНЯ 09:51 2019-09-24T09:51:41+03:00

Во время обысков нашли много наличных денег. Фото: УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет возбудил еще три уголовных дела в отношении должностных лиц УМВД России по городу Ялте и местных жителей, которых арестовали в ночь на 18 сентября за получение взяток организованной группой в крупном размере.

Напомним, ОПГ, которая занималась незаконным оформлением российских паспортов для мигрантов в Крыму, создал начальник отдела по вопросам гражданства УМВД России по городу Ялта. Он привлек своего заместителя и начальника отделения по вопросам миграции одного из отделов полиции, а также троих местных жителей, которые были посредниками для передачи денег.

В ходе расследования удалось выявить еще три эпизода деятельности ОПГ, возбуждены уголовные дела по фактам получения взятки, посредничества во взяточничестве.

- Всем фигурантам предъявлены обвинения,- сообщили в пресс-службе СКР. - В отношении пяти подследственных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении шестого фигуранта с учетом обстоятельств избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU