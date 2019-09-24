Где в Симферополе и Севастополе 25 сентября частично отключат свет

СЕГОДНЯ 18:13 2019-09-24T19:20:22+03:00

Света не будет с 8.00 до 17.00 Фото: архив "КП"

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25 сентября, в Симферополе и Севастополе частично пропадет электричество. Света не будет с 8 до 17 часов.

Энергетики Крымского полуострова говорят, что они ремонтируют трансформаторы и электросети.

Где в Симферополе отключат свет:

улица Беспалова, 13-19(нечет); переулок Ломоносова, 14/16; улица Первомайская, 6-8(чет), 1-9(нечет)

Где в Севастополе отключат свет:

Дергачи: СТ «Энергетик-5», СНТ «Дергачи-1», СТСН «Дергачи-3», СТ «Вишенка», СТ «Энер-гетик-2, СТСН «Дергачи-3», СНТСН «Дергачи-4, СТ «Солнечный», СТ «Дергачи-5», улица Алексея Гущина, 36-38 (ПК СТ «Дергачи-2»).

Мекензиевы Горы: улица Авангардное шоссе, 15-19,23-31, улица Дорожная, 2-30, 5-7,11-13,17-19,23,29-31, улица Дубовая, улица Лесная, 2-6, 1, улица Миндальная, 4, 18-20, 32-44, 7, 9, 17-23, улица Мищенко, 4-16, 21-А,1-5, 17, 23-27, 39,51, улица Путейская, 2-48, улица Центральная, 20 ,26 ,40-42 , 1, 29-53.

ИСТОЧНИК KP.RU