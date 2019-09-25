В Черном море с подводной лодки спасли «раненых» моряков
Моряки-черноморцы отрабатывают навыки по поиску и помощи «аварийной» подводной лодке.
- По замыслу учения на подводной лодке, находящейся в надводном положении возникла аварийная ситуация, - сообщает начальник отдела инфообеспечения ЧФ Алексей Рулев. – В результате несколько членов экипажа получили ранения.
Моряки-черноморцы сумели найти подводную лодку, которая, получив незначительные внутренние повреждения, легла на грунт. В поиске были задействованы корабли, вертолеты и самолеты морской авиации флота.
Затем к «аварийной» подводной лодке со спасательного судна «Коммуна» спустили глубоководный аппарат АС-28 . Он и выполнил подъем с глубины «раненых» членов экипажа, которым тут же оказали медпомощь.
Экипаж подводной лодки, устранив повреждении, совершил всплытие и продолжил выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки.
В учении приняли участие 12 кораблей и судов, самолет Бе-12 и вертолет Ка-27ПС.
ИСТОЧНИК KP.RU