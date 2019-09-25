За госизмену на Украине заочно приговорили к тюрьме крымского судью
На Украине крымского судью заочно осудили за государственную измену. Его приговорили к 12-ти годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.
Как сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры Украины, гражданин Украины, работая в Апелляционном суде Крыма, с марта 2014 по 2015 годы «способствовал укреплению оккупационной власти Российской Федерации».
- Он участвовал в образовании и функционировании незаконно созданных российских органов на временно оккупированной территории полуострова Крым и выполнял функции представителя оккупационной судебной власти, - сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Таким образом, он вредил суверенитету и территориальной целостности Украины.
В результате судью признали виновным в совершении преступления.
Кстати, на Украине так называемая прокуратура «Автономной Республики Крым» выдвинула обвинение капитану судна «Мрия».
ИСТОЧНИК KP.RU