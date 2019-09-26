Несмотря на критику Аксенова, начальник ГИБДД Ялты остался на своей должности

СЕГОДНЯ 17:10 2019-09-26T17:10:28+03:00

Глава республики говорил, что Соболев покинет этот пост

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Начальнику ГИБДД Ялты Леониду Соболеву удалось сохранить свою должность, несмотря на замечания Сергея Аксенова. Как сообщили «КП-Крым» в МВД по РК, критику выслушали и приняли.

Тогда главу возмутило то, что должностные лица никаких не реагируют на «нелегалов».

После этого внимательно изучили и проанализировали деятельность подразделения, недостатки устранили.

- Был пересмотрен алгоритм деятельности ОГИБДД по Ялте, после чего показатели его работы выросли, - отметили в МВД.

В ведомстве рассказали, что за последние три месяца ялтинский отдел ГИБДД обнаружил 137 фактов нелегальных перевозок, а еще 46 автомобилей задержали. Кроме этого, водители допустили больше 5 тысяч нарушений, а около 500 из них совершены перевозчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU