2019-09-26T17:10:28+03:00
Общество

Несмотря на критику Аксенова, начальник ГИБДД Ялты остался на своей должности

Глава республики говорил, что Соболев покинет этот пост
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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В августе он анонсировал увольнение начальника. Фото: Facebook Сергея АксеноваВ августе он анонсировал увольнение начальника. Фото: Facebook Сергея Аксенова
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Начальнику ГИБДД Ялты Леониду Соболеву удалось сохранить свою должность, несмотря на замечания Сергея Аксенова. Как сообщили «КП-Крым» в МВД по РК, критику выслушали и приняли.

Тогда главу возмутило то, что должностные лица никаких не реагируют на «нелегалов».

После этого внимательно изучили и проанализировали деятельность подразделения, недостатки устранили.

- Был пересмотрен алгоритм деятельности ОГИБДД по Ялте, после чего показатели его работы выросли, - отметили в МВД.

В ведомстве рассказали, что за последние три месяца ялтинский отдел ГИБДД обнаружил 137 фактов нелегальных перевозок, а еще 46 автомобилей задержали. Кроме этого, водители допустили больше 5 тысяч нарушений, а около 500 из них совершены перевозчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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