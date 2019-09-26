В Крыму хозяев пляжа оштрафовали на 75 тысяч рублей
В Саках межрайонная прокуратура проверила, как выполняется закон об обеспечении охраны жизни людей на водных объектах. Сотрудники надзорного органа побывали в Поповке, где недавно случилась трагедия - утонул человек.
Выяснилось, что ООО «ЗЕТ СИТИ», которое отвечает за пляж в селе Поповка, небрежно относится к Правила охраны жизни людей на водных объектах РК.
- Общество допустило эксплуатацию территории в отсутствие паспорта пляжа, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
У предпринимателей просто не было на руках документа о допуске и готовности пляжа к приему туристов. В итоге юрлицо и должностное лицо оштрафовали на 50 тысяч и 25 тысяч рублей, соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU