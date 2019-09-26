В Крыму хозяев пляжа оштрафовали на 75 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:56 2019-09-26T18:18:19+03:00

На пляж в Поповке не было документов. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

На территорию для отдыха у воды не были оформлены документы

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В Саках межрайонная прокуратура проверила, как выполняется закон об обеспечении охраны жизни людей на водных объектах. Сотрудники надзорного органа побывали в Поповке, где недавно случилась трагедия - утонул человек.

Выяснилось, что ООО «ЗЕТ СИТИ», которое отвечает за пляж в селе Поповка, небрежно относится к Правила охраны жизни людей на водных объектах РК.

- Общество допустило эксплуатацию территории в отсутствие паспорта пляжа, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

У предпринимателей просто не было на руках документа о допуске и готовности пляжа к приему туристов. В итоге юрлицо и должностное лицо оштрафовали на 50 тысяч и 25 тысяч рублей, соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU