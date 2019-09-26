Правительство Севастополя создает своего застройщика
В городе федерального значения Севастополе появится новый игрок на строительном рынке - для возведения доступного жилья и реализации ФЦП правительство создало своего застройщика.
- Правительство Севастополя создает собственную государственную строительную кампанию «Севастопольстройпроект», - сообщает ForPost.
Новая компания займется проектированием и строительством жилья, объектов социального назначения.
В правительстве Севастополя отметили, что городу нужна собственная государственная строительная организация. Главная миссия новорожденной компании: реализовывать те поручения, которые будут даны Севастополю, и в том числе активно участвовать в реализацию объектов Федеральной целевой программы (ФЦП).
Остается только ждать, что с появлением новой компании в городе станет более демократичной стоимость квадратного метра.
ИСТОЧНИК KP.RU