Правительство Севастополя создает своего застройщика

СЕГОДНЯ 18:30 2019-09-26T18:38:32+03:00

В Севастополе всерьез занялись наведением порядка в строительстве. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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В городе федерального значения Севастополе появится новый игрок на строительном рынке - для возведения доступного жилья и реализации ФЦП правительство создало своего застройщика.

- Правительство Севастополя создает собственную государственную строительную кампанию «Севастопольстройпроект», - сообщает ForPost.

Новая компания займется проектированием и строительством жилья, объектов социального назначения.

В правительстве Севастополя отметили, что городу нужна собственная государственная строительная организация. Главная миссия новорожденной компании: реализовывать те поручения, которые будут даны Севастополю, и в том числе активно участвовать в реализацию объектов Федеральной целевой программы (ФЦП).

Остается только ждать, что с появлением новой компании в городе станет более демократичной стоимость квадратного метра.

ИСТОЧНИК KP.RU