На трассе «Таврида» грузовик снес путепровод
В Бахчисарайском районе на шестом этапе трассы «Таврида» произошло ДТП. Грузовик снес путепровод – сбил две уложенные балки.
Как сообщили в пресс-службе строительной компании, водитель, подъезжая к мосту, не опустил кузов.
- В результате он и сбил две уложенные балки путепровода. Водитель грузовика не пострадал, - уточнили в организации.
Сейчас причиненный ущерб устанавливается, его компенсирует субподрядная организация. ЧП произошло на строительной площадке, там нет движения транспорта.
- На срок строительства авария не повлияет, - подчеркнули в пресс-службе.
А В ЭТО ВРЕМЯ
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ИСТОЧНИК KP.RU