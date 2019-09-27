На трассе «Таврида» грузовик снес путепровод

СЕГОДНЯ 11:23 2019-09-27T11:48:49+03:00

На срок строительства авария не повлияет. Фото: пресс-служба АО "ВАД"

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В Бахчисарайском районе на шестом этапе трассы «Таврида» произошло ДТП. Грузовик снес путепровод – сбил две уложенные балки.

Как сообщили в пресс-службе строительной компании, водитель, подъезжая к мосту, не опустил кузов.

- В результате он и сбил две уложенные балки путепровода. Водитель грузовика не пострадал, - уточнили в организации.

Сейчас причиненный ущерб устанавливается, его компенсирует субподрядная организация. ЧП произошло на строительной площадке, там нет движения транспорта.

- На срок строительства авария не повлияет, - подчеркнули в пресс-службе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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ИСТОЧНИК KP.RU