2019-09-30T07:49:10+03:00
Общество

Погода в Крыму на 30 сентября: сухо и тепло до + 21

На полуострове не очень жаркий день
Галина КОВАЛЕНКО
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На небе облака, а не тучки.На небе облака, а не тучки.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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30 сентября, на Крымском полуострове очередной понедельник пройдет без природных катаклизмов, но штормовое предупреждение в силе. Синоптики обещают, что в начале недели будет сухо.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков, - сообщают специалисты ФГБУ «Крымское УГМС». - Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

В Севастополе малооблачно. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 19…21°.

Прогноз погоды по Южном берегу Крыма: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

В Керчи переменная облачность. Утром местами туман. Ветер днем южный до 14 м/с. Температура воздуха днем 20…22°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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