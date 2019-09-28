2019-09-28T14:38:06+03:00
Общество

Специалисты объяснили, почему в Крыму резко меняется климат

Оказалось, что это происходит из-за особенностей природы
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Зимы в последние годы стали необычайно теплымиЗимы в последние годы стали необычайно теплымиФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Климатолог Елена Ергина рассказала, почему в Крыму так часто меняется погода. Он отметила, что в горных и равнинных регионах полуострова в последнее время повышается температура воздуха зимой.

Климат в Крыму разный – это связано с особенностями природы и физико-географическими условиями, пишут РИА Новости Крым.

- В равнинных регионах полуострова наблюдается стойкое повышение температур, причем в зимний период. В горном и предгорном Крыму наблюдается похожая тенденция, - отметила Ергина.

КАК ПОГОДКА

На этих выходных в Крыму ожидаются кратковременные дожди – ближе к вечеру субботы, 28 сентября. Воскресенье и начало недели будет теплым – от 18 до 23 градусов.

Температура воды в Черном море также не изменится и будет держаться на уровне 18-20 градусов. Но значительно похолодает в Керчи в Азовском море – 16 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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