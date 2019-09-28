Украина хочет запустить автобусы на границу с Крымом
Украинская сторона хочет запустить автобусы на границу с Крымом. Но это произойдет только после окончания строительных работ, которые ведутся на КПП.
По словам министра инфраструктуры незалежной Владислава Криклия, обустройством приграничных пунктов пропуска займутся власти Херсона и области.
Там планируется построить сервисную часть, там же будут и автостанции, рассказал он на одном из украинских радио.
После этого местные власти проведут конкурс на перевозчиков.
Напомним, в июле из Крыма до границы с Украины запустили первый официальный маршрут. Автобус отправляется из Симферополя до границы, которая находится за Джанкоем.
Интервал движения составляет один час.
ИСТОЧНИК KP.RU