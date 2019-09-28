Украина хочет запустить автобусы на границу с Крымом

СЕГОДНЯ 16:35 2019-09-28T16:44:51+03:00

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Украинская сторона хочет запустить автобусы на границу с Крымом. Но это произойдет только после окончания строительных работ, которые ведутся на КПП.

По словам министра инфраструктуры незалежной Владислава Криклия, обустройством приграничных пунктов пропуска займутся власти Херсона и области.

Там планируется построить сервисную часть, там же будут и автостанции, рассказал он на одном из украинских радио.

После этого местные власти проведут конкурс на перевозчиков.

Напомним, в июле из Крыма до границы с Украины запустили первый официальный маршрут. Автобус отправляется из Симферополя до границы, которая находится за Джанкоем.

Интервал движения составляет один час.

ИСТОЧНИК KP.RU