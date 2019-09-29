Стала известна причина смерти Юрия Мешкова, первого президента Крыма

СЕГОДНЯ 14:31 2019-09-29T14:34:36+03:00

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Последние дни перед смертью первый президент Крыма Юрий Мешков провел в подмосковной больнице в Красногорске.

Напомним, в первые дни сентября у Мешкова случился инсульт в Турции, где он отдыхал с супругой, и Юрий впал в кому. После того, как состояние политика стабилизировалось, 17 сентября его перевезли в больницу Подмосковья.

- У папы было сильнейшее воспаление легких, но в Красногорске хорошие врачи. Они оказвали ему помощь в будние дни. А в эти выходные у него поднялась высокая температура 38,7. За весь субботний день дежурный врач ни разу не зашел в палату. Только вечером ему поставили укол, когда я зашла в больницу узнать, как дела у отца, - расскзала КП-Крым дочь политика Марианна.

В 8 утра в воскресенье Мешкову стало еще хуже.

- Он хрипел, закатывал глаза, пальцы были белыми. Сиделка просила помощи у дежурных врачей, но у них заканчивалась смена, а другие еще не подошли. Только в 10 утра, когда приехала жена Екатерина, папу перевели в реанимацию. Но время было потеряно, спасти его не удалось, - добавила Марианна Мешкова.

По ее мнению, одной из причин смерти Юрия Мешкова стало равнодушие персонала больницы. Первый президент Крыма умер на 74-м году жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU