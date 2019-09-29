2019-09-29T15:33:00+03:00
Общество

Дочь первого президента Крыма рассказала, где похоронят отца

Марианна просит помощи в организации транспортировки Юрия Мешкова из Подмосковья в Симферополь
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: страница Юрия Мешкова на FacebookФото: страница Юрия Мешкова на Facebook
Изменить размер текста:

Первого президента Крыма Юрия Мешкова похоронят в Симферополе. Об этом КП-Крым сообщила дочь политика Марианна.

Напомним, Юрий Мешков скончался 29 сентября в подмосковной больнице в Красногорске. Он перенес инсульт в Турции, а затем политика перевезли в Россию. У Мешкова было сильное воспаление легких. Его состояние ухудшилось 28 сентябня, а утром 29-го Юрия перевели в реанимацию. Но спасти политика не удалось.

Марианна Мешкова сообщила, что отец хотел, чтобы его похоронили рядом с супругой на кладбище в Симферополе.

- Папа просил, чтобы его похоронили вместе с супругой, там уже выкуплено место. Он не даст нам покоя, если не выполним последнюю волю. Крым - это папино место, - говорит Марианна.

По ее словам, есть проблемы с перевозкой тела:

- Наша семья просит помощи в организации транспортировки и захоронения Юрия Мешкова. Папа дружил с пилотами, но их контактов у нас не осталось. Будем благодарны, если кто-то по доброй воле окажет нам помощь.

Все, кто хочет помочь семье Мешкова, могут обратиться к Марианне по номеру: 8 (915) 43 65 402.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Симферополе машина на скорости влетела в подземный переход
Дорогу Саки-Орловка отремонтировали на 25%
Стала известна причина смерти Юрия Мешкова, первого президента Крыма
В Крыму ждут крупную делегацию из западных стран
Крымский уфолог об аномалиях: "За НЛО часто принимают военные объекты"
Украинский певец Олег Винник заявил, что Крым не нужно делить
В Крыму ищут мужчину со шрамом на голове
Погода в Крыму на 29 сентября: до +25 градусов и облачно
Жители трех районов Крыма смогут платить за воду через Интернет
В Краснодарском крае построят дорогу, которая сократит путь в Крым
Украина хочет запустить автобусы на границу с Крымом
После трагедии в Керчи в Интернете нашли 1,5 тысячи пользователей, призывающих к насилию в школе
Специалисты объяснили, почему в Крыму резко меняется климат
От болезней сердца в прошлом году в Крыму умерло 14 тысяч человек
В Симферополе пройдет осенняя сельхозярмарка