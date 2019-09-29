Дочь первого президента Крыма рассказала, где похоронят отца

СЕГОДНЯ 15:31 2019-09-29T15:33:00+03:00

Марианна просит помощи в организации транспортировки Юрия Мешкова из Подмосковья в Симферополь

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Первого президента Крыма Юрия Мешкова похоронят в Симферополе. Об этом КП-Крым сообщила дочь политика Марианна.

Напомним, Юрий Мешков скончался 29 сентября в подмосковной больнице в Красногорске. Он перенес инсульт в Турции, а затем политика перевезли в Россию. У Мешкова было сильное воспаление легких. Его состояние ухудшилось 28 сентябня, а утром 29-го Юрия перевели в реанимацию. Но спасти политика не удалось.

Марианна Мешкова сообщила, что отец хотел, чтобы его похоронили рядом с супругой на кладбище в Симферополе.

- Папа просил, чтобы его похоронили вместе с супругой, там уже выкуплено место. Он не даст нам покоя, если не выполним последнюю волю. Крым - это папино место, - говорит Марианна.

По ее словам, есть проблемы с перевозкой тела:

- Наша семья просит помощи в организации транспортировки и захоронения Юрия Мешкова. Папа дружил с пилотами, но их контактов у нас не осталось. Будем благодарны, если кто-то по доброй воле окажет нам помощь.

Все, кто хочет помочь семье Мешкова, могут обратиться к Марианне по номеру: 8 (915) 43 65 402.

ИСТОЧНИК KP.RU