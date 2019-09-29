В Подмосковье скончался первый президент Крыма Юрий Мешков

Первый президент Крыма Юрий Мешков 29 сентября скончался в больнице Подмосковья. Ему было 73 года.

- Он умер, - сообщила дочь Юрия Марианна Мешкова.

Ранее Юрий Мешков перенес инсульт, когда в начале сентября приехал с женой на отдых в Турцию. Его сразу же госпитализировали и ввели в искусственную кому. На следующий день состояние политика стабилизировалось.

По словам дочери, до инсульта Мешкова довел невежливый персонал турецкой гостиницы: паре дали ключи от номера хуже, чем было заказано и оплачено. Из-за конфликта пожилой Мешков переволновался.

В больницу Подмосковья в Красногорске Мешкова доставили 17 сентября. Во время лечения, несмотря на воспаление легких, у политика заметили улучшения. Но состояние резко ухудшилось на выходных.

- В субботу у папы поднялась высокая температура - 38,7 градусов. А нужно, чтобы была не выше 38-ми. За весь день к нему в палату, где находилось шесть тяжелобольных, не зашел ни один дежурный врач. Только вечером ему сделали укол, - рассказала КП-Крым Марианна.

По ее словам, состояние Юрия Мешкова стало еще хуже сегодня, 29 сентября.

- В 8 утра папина сиделка обратилась к медперсоналу, потому что ему стало хуже: пальцы были белыми, он хрипел, закатывал глаза. Но одна дежурная смена врачей уже уходила домой, и отказалась помочь. А вторая еще не пришла на дежурство. Так было потеряно два часа драгоценного времени. Только в 10 утра, когда приехала папина супруга Екатерина, врачи зашевелились - перевели в реанимацию. Но было уже поздно. Спасти папу не удалось, - делится Марианна.

Юрия Мешкова планируют похоронить на кладбище Симферополя. Сейчас родные первого президента Крыма просят помощи в том, чтобы транспортировать тело на полуостров и выполнить последнюю волю усопшего.

СПРАВКА «КП»

Юрий Мешков родился в октябре 1945 года в Днепропетровской области Украинской ССР. Затем семья переехала в Крым, и детство Мешков провел в Симферополе, окончил школу, работал слесарем на местном заводе «Фиолент». Отслужил в пограничных войсках, получил высшее юридическое образование в Московском государственном университете. В 1994 году баллотировался на пост президента Крыма. Во время избирательной кампании создал предвыборный блок «Россия» и выиграл во втором туре выборов, получив 72,9 % голосов. Однако в марте 1995 года Верховная Рада Украины отменила крымскую конституцию, создав Автономную Республику Крым, которая по факту никакой автономией не была и суверенитетом не обладала. Таким образом, Мешков стал не только первым, но и единственным президентом Крыма в новейшей истории.

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