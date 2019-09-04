Дочь первого президента Крыма: До инсульта папу довели сотрудники турецкого отеля!

Первого президента Крыма Юрия Мешкова довели до инсульта сотрудники отеля в Турции, которые мотали нервы пожилому клиенту.

- Номер им предоставили не тот, что оплатили, а сильно хуже. Вот папа пытался добиться своего номера. Он же сдержанный человек, спокойно объяснял, кто кому чего должен. Все эмоции в кулак. А вышло - в голову. Номер, в итоге, дали тот, что нужно, только папа сразу там с инсультом и свалился, - рассказала КП-Крым дочь политика Марианна Мешкова.

Она очень переживает за отца и хочет как можно скорее вывезти его для дальнейшего лечения в Россию. Но пока не известно, удастся ли это сделать в ближайшее время.

Напомним, инсульт у 73-летнего Юрия Мешкова случился в понедельник, 2 сентября. Его отвезли в клинику Yasam hastanessy life hospital. Политик пережил искусственную кому, состояние было крайне тяжелым. К счастью, рано утром во вторник, 3 сентября, он пришел в себя. Сейчас медики обследуют пациента, чтобы выяснить, какой урон нанес инсульт организму.

А вечером 3 сентября жену политика Екатерину Мешкову обокрали прямо в ресторане того самого - пятизвездочного! - отеля, где они остановились.

Женщина спустилась поужинать, а через некоторое время обнаружила, что в сумочке нет ни денег, ни документов. Екатерина Мешкова вызвала полицию, однако в участок с ними ехать без адвоката отказалась. На просьбу показать съемку с видеокамер наблюдения сотрудники отеля ей ответили, что таковых... просто нет.

СПРАВКА «КП»

В феврале 1994 года Юрий Мешков победил во втором туре выборов и занял должность президента Республики Крым (включая Севастополь). Однако вскоре, в марте 1995 года, власти Украины решили отменить крымскую конституцию, лишив регион суверенитета. Таким образом, Мешков стал не только первым, но и единственным президентом Крыма в новейшей истории.

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