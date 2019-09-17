Первого президента Крыма после инсульта и комы доставили из Турции в Россию

Первого президента Крыма Юрия Мешкова, перенесшего инсульт и кому в Турции, доставили в Россию.

- Слава Богу! Спасибо всем, кто помогал! Папа в Красногорске, - сообщила его дочь Марианна Мешкова.

Напомним, у 73-летнего политика случился инсульт 2 сентября во время отдыха в Турции, куда он отправился вместе с женой Екатериной.

По словам дочери, до инсульта Мешкова довел невежливый персонал турецкой гостиницы: паре дали ключи от номера хуже, чем было заказано и оплачено. Из-за конфликта пожилой Мешков переволновался и свалился с инсультом. Мужчину доставили в турецкую больницу Yasam hastanessy life hospital.

Медикам удалось остановить кровоизлияние в мозг, но Мешкова ввели в искусственную кому. Его состояние оценивали как крайне тяжелое, но на следующий день он, к счастью, пришел в себя.

Вечером того же дня его жену Екатерину обокрали прямо в ресторане того самого отеля, где остановилась пара. У нее забрали документы и все наличные деньги. Документы позднее подбросили под дверь номера.