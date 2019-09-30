2019-09-30T09:14:00+03:00
Общество

В Крыму идет замена украинских газовых счетчиков

Измерительные приборы старого образца должны уйти из обращения к 2021 году
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Для учета газа не годятся счетчики украинского образца.Для учета газа не годятся счетчики украинского образца.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Жителям региона, пользующимся природным газом необходимо обратить внимание на измерительные приборы для «голубого топлива». В регионе идет газовых счетчиков украинского образца, которая должна завершиться к 2021 году.

- Счетчики производства Украины подлежат замене, - рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» Сергей Тарасов директор ГУП РК «Крымгазсети».

Тем, кто не успеет поменять оборудование, начнут начислять коммунальные услуги за газ по установленным нормам. Причем не имеет значения, прошли измерительные приборы поверку совсем недавно или нет. Время их действия - до конца 2020 года. Исключение только для техники из реестра измерительной техники РФ. В противном случае платить придется по нормам.

- Начисление по нормам – это своеобразный косвенный штраф, - отметил руководитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появилось видео русско-турецкой драки в Севастополе
Погода в Крыму на 30 сентября: сухо и тепло до + 21
В Киеве опровергли информацию о возобновлении пассажирских перевозок в Крым
Со дна Черного моря подняли немецкую артустановку времен войны
В Симферополе задержали пенсионера, который вырастил дома 5 кг марихуаны
Оператор «Крымтелеком» сменил владельца
Дочь первого президента Крыма рассказала, где похоронят отца
В Симферополе машина на скорости влетела в подземный переход
Дорогу Саки-Орловка отремонтировали на 25%
Стала известна причина смерти Юрия Мешкова, первого президента Крыма
В Крыму ждут крупную делегацию из западных стран
Крымский уфолог об аномалиях: "За НЛО часто принимают военные объекты"
Украинский певец Олег Винник заявил, что Крым не нужно делить
В Крыму ищут мужчину со шрамом на голове
Погода в Крыму на 29 сентября: до +25 градусов и облачно
Жители трех районов Крыма смогут платить за воду через Интернет
В Краснодарском крае построят дорогу, которая сократит путь в Крым
Украина хочет запустить автобусы на границу с Крымом
После трагедии в Керчи в Интернете нашли 1,5 тысячи пользователей, призывающих к насилию в школе
Специалисты объяснили, почему в Крыму резко меняется климат
От болезней сердца в прошлом году в Крыму умерло 14 тысяч человек
В Симферополе пройдет осенняя сельхозярмарка