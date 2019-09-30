В Крыму идет замена украинских газовых счетчиков

СЕГОДНЯ 08:41 2019-09-30T09:14:00+03:00

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Жителям региона, пользующимся природным газом необходимо обратить внимание на измерительные приборы для «голубого топлива». В регионе идет газовых счетчиков украинского образца, которая должна завершиться к 2021 году.

- Счетчики производства Украины подлежат замене, - рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» Сергей Тарасов директор ГУП РК «Крымгазсети».

Тем, кто не успеет поменять оборудование, начнут начислять коммунальные услуги за газ по установленным нормам. Причем не имеет значения, прошли измерительные приборы поверку совсем недавно или нет. Время их действия - до конца 2020 года. Исключение только для техники из реестра измерительной техники РФ. В противном случае платить придется по нормам.

- Начисление по нормам – это своеобразный косвенный штраф, - отметил руководитель.

ИСТОЧНИК KP.RU