В Евпатории сократят два трамвайных маршрута
С 1 октября изменится режим работы двух трамвайных маршрутов в Евпатории. Это связано с уменьшением количества пассажиропотока.
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Каких маршрутов коснутся изменения:
- №1 «ул. Симферопольская - Спутник-2» с 6.00 до 22.00 часов;
- №3 «Гостиница «Украина» - Железнодорожный вокзал» с 6.00 до 22.00 часов.
Кроме этого, прекратится движение трамваев на сезонном маршруте № 2 и №4.
Кстати, в Киеве опровергли информацию о запуске пассажирских перевозок в Крым. Ранее такая информация появилась в СМИ.
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что рядом с КПП обустраиваются станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории незалежной.
ИСТОЧНИК KP.RU