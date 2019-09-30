В Евпатории сократят два трамвайных маршрута

СЕГОДНЯ 09:42 2019-09-30T09:57:04+03:00

Это связано с уменьшением количества пассажиропотока. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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С 1 октября изменится режим работы двух трамвайных маршрутов в Евпатории. Это связано с уменьшением количества пассажиропотока.

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Каких маршрутов коснутся изменения:

- №1 «ул. Симферопольская - Спутник-2» с 6.00 до 22.00 часов;

- №3 «Гостиница «Украина» - Железнодорожный вокзал» с 6.00 до 22.00 часов.

Кроме этого, прекратится движение трамваев на сезонном маршруте № 2 и №4.

Кстати, в Киеве опровергли информацию о запуске пассажирских перевозок в Крым. Ранее такая информация появилась в СМИ.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что рядом с КПП обустраиваются станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории незалежной.

ИСТОЧНИК KP.RU