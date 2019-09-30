Позвонки, ребра, кучки черепов: В центре Симферополя рабочие выкопали человеческие кости

СЕГОДНЯ 10:07 2019-09-30T10:07:48+03:00

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В Симферополе во время земляных работ в центре города на поверхности оказались человеческие кости. Предположительно, строители вскрыли средневековые захоронения времен Крымского ханства.

О находке в соцсетях сообщил крымский гид, руководитель турагентства Иван Коваленко. Он случайно обнаружил кости во время прогулки.

- Сегодня в горсаду между «Павлин-мавлин» и светофором копают траншею. Шел вечером, заглянул. Тут же в отвалах валяются человеческие кости - позвонки, ребра, кучки черепов. Просто валяются. Это были жители татарской Ак-Мечети (средневековый город, на месте которого построили Симферополь. - Ред.). Строители, которые копали, они соображают, что нужно обратиться в полицию, к археологам? Что кости надо собрать хотя бы, куда-то перезахоронить? Что в таких случаях делают и почему никто ничего не делает?! - написал на своей странице в Facebook Иван Коваленко.

Траншею роют в районе Екатерининского сада в центре Симферополя. Фото: Иван Коваленко / Facebook

Скорее всего, рабочие вскрыли средневековые могилы. Старинное кладбище располагалось как раз на месте нынешнего Екатерининского сада (другие названия - парк культуры и отдыха, горсад. - Ред.), именно там, где идут земляные работы. Захоронения сравняли с землей еще во времена Российской империи и обустроили городской парк.

Ранее КП-Крым писала о похожей ситуации в Феодосии. Там водой размыло могилу, предположительно - времен гражданской войны, однако до сих пор никто не предпринял мер для перезахоронения останков.

ИСТОЧНИК KP.RU