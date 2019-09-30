Глава администрации Симферополя ушла в отставку

СЕГОДНЯ 10:32 2019-09-30T10:33:14+03:00

Глава города Маленко работала с декабря 2018 года. Фото: Facebook

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Глава администрации Симферополя Наталья Маленко досрочно подала в отставку. Это решение поддержали депутаты городского совета на внеочередном заседании.

«За» проголосовали 34 депутата.

В пресс-службе администрации города эту информацию подтвердили.

- С 1 октября и на период до вступления в должность человека, которого назначат на пост главы администрации Симферополя, эти обязанности будет выполнять первый заместитель главы города Татьяна Свириденко, - уточнили в пресс-службе.

Кстати, конкурс на должность главы крымской столиц проведут 25 октября. Он начнется в 10 часов утра.

Напомним, Наталья Маленко стала главой администрации крымской столицы стала в декабре 2018 года. До этого она занимала должность вице-спикера Госсовета Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU