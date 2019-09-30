2019-09-30T11:17:15+03:00
Общество

Жителям Симферополя дали воду после массового отключения

Услугу пришлось ограничить из-за строительных работ
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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В столице был организован график подвоза водыВ столице был организован график подвоза водыФото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Симферополе появилась вода, которую отключили в пятницу вечером. Предприятие «Вода Крыма» сообщила, что услуга возобновилась в 20.00 в воскресенье, 29 сентября.

- Насосный агрегат включён, давление восстанавливается. Все станции Симферополя также включены. ГУП РК «Вода Крыма» работы завершены в полном объеме, - сообщили в прес-службе предприятия.

Напомним, о массовом отключении воды предупреждали заранее. Без воды на несколько дней остались Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы.

В крымской столице также работал график подвоза воды. В основным это касалось отдаленных районов города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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