Жителям Симферополя дали воду после массового отключения
В Симферополе появилась вода, которую отключили в пятницу вечером. Предприятие «Вода Крыма» сообщила, что услуга возобновилась в 20.00 в воскресенье, 29 сентября.
- Насосный агрегат включён, давление восстанавливается. Все станции Симферополя также включены. ГУП РК «Вода Крыма» работы завершены в полном объеме, - сообщили в прес-службе предприятия.
Напомним, о массовом отключении воды предупреждали заранее. Без воды на несколько дней остались Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы.
В крымской столице также работал график подвоза воды. В основным это касалось отдаленных районов города.
ИСТОЧНИК KP.RU