Труп мужчины нашли в парке под Симферополем
В парке поселка Аграрное, который находится под Симферополем, обнаружили тело мужчины с ранением на шее.
Как сообщили «КП-Крым» в пресс-службе ГСУ СК России по Крыму и Севастополю, убийство произошло на бытовой почве и в состоянии алкогольного опьянение.
Выяснилось, что в парке двое мужчины выпивали, тут между ними вспыхнула ссора. Они поругались, будучи уже изрядно выпившими.
- Убийцу уже нашли, он признался в преступлении. Возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», - добавили в пресс-службе.
Напомним, в пруду в Гагаринском парке крымской столицы нашли труп мужчины. Там тоже, по предварительной версии, речь идет о бытовом конфликте.
ИСТОЧНИК KP.RU