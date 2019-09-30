2019-09-30T13:45:08+03:00
Происшествия

Труп мужчины нашли в парке под Симферополем

Убийство произошло на бытовой почте
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Ведется следствиеВедется следствиеФото: Асхат БАРДЫНОВ
Изменить размер текста:

В парке поселка Аграрное, который находится под Симферополем, обнаружили тело мужчины с ранением на шее.

Как сообщили «КП-Крым» в пресс-службе ГСУ СК России по Крыму и Севастополю, убийство произошло на бытовой почве и в состоянии алкогольного опьянение.

Выяснилось, что в парке двое мужчины выпивали, тут между ними вспыхнула ссора. Они поругались, будучи уже изрядно выпившими.

- Убийцу уже нашли, он признался в преступлении. Возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», - добавили в пресс-службе.

Напомним, в пруду в Гагаринском парке крымской столицы нашли труп мужчины. Там тоже, по предварительной версии, речь идет о бытовом конфликте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подрядчик за свой счет переделает дороги в Симферопольском районе
За сутки в Крыму произошло 20 пожаров
Аксенов согласился поделиться своими обязанностями
В Крыму умер участник Великой Отечественной войны Иван Покатилов
«Курорты Крыма» организовали праздничный концерт в честь Всемирного дня туризма
В Крыму судебный пристав попался на взятке в размере 160 тысяч рублей
С начала года крымских браконьеров оштрафовали на 7 миллионов рублей
В Крыму угнали и разбили служебную машину министра ЖКХ
В Крыму «Мерседес» с двумя детьми разорвало пополам
Жителям Симферополя дали воду после массового отключения
Глава администрации Симферополя ушла в отставку
Позвонки, ребра, кучки черепов: В центре Симферополя рабочие выкопали человеческие кости
В середине недели в Крым придут дожди
В Евпатории сократят два трамвайных маршрута
В Крыму у карликовой коровы зебу родился чудо-теленок
В Крыму идет замена украинских газовых счетчиков
Появилось видео русско-турецкой драки в Севастополе
Погода в Крыму на 30 сентября: сухо и тепло до + 21