Труп мужчины нашли в парке под Симферополем

СЕГОДНЯ 13:42 2019-09-30T13:45:08+03:00

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В парке поселка Аграрное, который находится под Симферополем, обнаружили тело мужчины с ранением на шее.

Как сообщили «КП-Крым» в пресс-службе ГСУ СК России по Крыму и Севастополю, убийство произошло на бытовой почве и в состоянии алкогольного опьянение.

Выяснилось, что в парке двое мужчины выпивали, тут между ними вспыхнула ссора. Они поругались, будучи уже изрядно выпившими.

- Убийцу уже нашли, он признался в преступлении. Возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», - добавили в пресс-службе.

Напомним, в пруду в Гагаринском парке крымской столицы нашли труп мужчины. Там тоже, по предварительной версии, речь идет о бытовом конфликте.

ИСТОЧНИК KP.RU