Аксенов согласился поделиться своими обязанностями
Глава Крыма Сергей Аксенов на рассмотрение Госсовета республики внес проект постановления о разделении полномочий.
Соответствующий документ размещен на сайте Госсовета РК.
Ранее он совмещал две должности - главы Крыма и председателя Совета министров республики.
Кстати, 1 октября состоится внеочередное заседание Госсовета республики. И на нем, скорее всего, примут решение о разделении полномочий.
Напомним, до этого Аксенов говорил, что разделение полномочий будет носить чисто формальный характер. Тогда он рассказывал, что, скорее всего, большая часть правительства останется работать и дальше. А итоги подведут уже к концу выполнения всех задач.
Кроме этого, глава Крыма отметил, что экс-вице-премьер республики Виталий Нахлупин не войдет в состав нового правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU