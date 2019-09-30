Аксенов согласился поделиться своими обязанностями

СЕГОДНЯ 16:00 2019-09-30T16:10:10+03:00

Раньше глава говорил, что это будет носить только формальный характер. Фото: Facebook

Раньше он совмещал две должности - главы Крыма и председателя Совмина

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Глава Крыма Сергей Аксенов на рассмотрение Госсовета республики внес проект постановления о разделении полномочий.

Соответствующий документ размещен на сайте Госсовета РК.

Ранее он совмещал две должности - главы Крыма и председателя Совета министров республики.

Кстати, 1 октября состоится внеочередное заседание Госсовета республики. И на нем, скорее всего, примут решение о разделении полномочий.

Напомним, до этого Аксенов говорил, что разделение полномочий будет носить чисто формальный характер. Тогда он рассказывал, что, скорее всего, большая часть правительства останется работать и дальше. А итоги подведут уже к концу выполнения всех задач.

Кроме этого, глава Крыма отметил, что экс-вице-премьер республики Виталий Нахлупин не войдет в состав нового правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU