В Севастополе изобрели посадочный тренажер для беспилотников
Для посадки обучения беспилотников на корабли придумали модель динамического стенда, которая имитирует палубу корабля при морской качке.
- Модель стенда рассчитана на беспилотники вертикального взлета и посадки, например, на автомобиль или корабль, - сообщает ForPost.
В научно-исследовательской лаборатории Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова в Севастополе рассказали, что на сегодняшний день оператор беспилотника при посадке, не в состоянии быстро среагировать на непредвиденные обстоятельства, которые могут произойти во время посадки. Все загвоздка в том, что сигнал от оператора к беспилотнику и обратно проходит двойное расстояние, и за это время беспилотник может больше метра. В итоге может произойти авиационное происшествие. Беспилотник – это же машина, которую также надо обучать, чтобы она успешно осуществила посадку.
ИСТОЧНИК KP.RU