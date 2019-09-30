В Севастополе изобрели посадочный тренажер для беспилотников

СЕГОДНЯ 19:12 2019-09-30T19:17:35+03:00

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Для посадки обучения беспилотников на корабли придумали модель динамического стенда, которая имитирует палубу корабля при морской качке.

- Модель стенда рассчитана на беспилотники вертикального взлета и посадки, например, на автомобиль или корабль, - сообщает ForPost.

В научно-исследовательской лаборатории Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова в Севастополе рассказали, что на сегодняшний день оператор беспилотника при посадке, не в состоянии быстро среагировать на непредвиденные обстоятельства, которые могут произойти во время посадки. Все загвоздка в том, что сигнал от оператора к беспилотнику и обратно проходит двойное расстояние, и за это время беспилотник может больше метра. В итоге может произойти авиационное происшествие. Беспилотник – это же машина, которую также надо обучать, чтобы она успешно осуществила посадку.

ИСТОЧНИК KP.RU