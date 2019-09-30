В Крыму спецкомплекс «Скорпион» «ловит» водителей-должников
На Крымском полуострове появился специализированный автомобиль. Машина, оснащенная современной техникой, ездит по полуострову и выявляет водителей, задолжавших за штрафы ГИБДД и автомобили с поддельными номерами.
- На территории Республики Крым с августа текущего года начал работу специализированный автомобиль, оборудованный специальной техникой под названием «Скорпион», - сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу ГИБДД МВД.
Чудо-автомобиль с помощью камеры фиксации выявляет должников-водителей, которые не спешат оплачивать штрафы за нарушение ПДД.
По силам «Скорпиону» и распознавание «двойников», то есть автомобилей с поддельными номерами.
ИСТОЧНИК KP.RU