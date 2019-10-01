Вместо Аксенова: Правительство Крыма возглавил Гоцанюк
Во вторник, 1 октября, на внеочередном заседании Госсовета Крыма на должность председателя Совмина утвердили Юрия Гоцанюка.
Его кандидатуру поддержали 67 депутатов.
Ранее Сергей Аксенов внес на рассмотрение парламента вопрос о разделении полномочий главы Крыма и председателя правительства. Он сказал, что видит на этом посту Юрия Гоцанюка.
- Он человек системный, уверен, справится с данной работой, - отметил Аксенов.
Перед назначением на должность, Гоцанюка освободили от обязанностей зампредседателя Совмина, а после – назначили председателем правительства.
СПРАВКА «КП»
Юрий Гоцанюк родился в селе Новая Деревня Красноперекопского района. В 1996 году закончил Симферопольский сельскохозяйственный институт, ему присвоили квалификацию «ученый-агроном».
А в 2007 году получил диплом Одесского регионального института по специальности «государственное управление».
ИСТОЧНИК KP.RU