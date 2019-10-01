2019-10-01T12:43:46+03:00
Происшествия

Гендиректор Севастопольского морпорта продал по дешевке буксир и сел на скамью подсудимых

Чиновнику грозит лишение свободы до 10 лет
Галина КОВАЛЕНКО
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Чиновнику грозит лишение свободы.Чиновнику грозит лишение свободы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ленинский райсуд Севастополя рассматривает уголовное дело экс-руководителя ГУП «Севастопольский морской порт», который продал морской буксир по заниженной на 10 миллионов рублей цене. Вдобавок отстранил от участия в торгах других участников аукциона и грубо нарушил процедуру проведения электронных торгов.

Экс-гендиректор также заключил мировое соглашение с предприятием, задолжавшему порту свыше 700 000 рублей по договору о перевалке грузов.

- При этом, обвиняемый достоверно знал, что порт является стабильно-убыточным предприятием, имеющим постоянные задержки по выплате работникам зарплаты и по погашению иных обязательств, - сообщает пресс-служба Ленинского райсуда Севастополя.

В итоге чиновника обвиняют в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями и в злостном неисполнении служащим коммерческой организации решения суда.

- Санкция части 3 статьи 285 УК РФ предусматривает безальтернативное лишение свободы на срок до десяти лет, - отметили в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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