В МинЖКХ рассказали, какой долг накопился у крымчан за капремонт

СЕГОДНЯ 12:42 2019-10-01T12:45:02+03:00

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Общая сума долга крымчан перед фондом капремонта составляет 1,6 миллиарда рублей. В связи с этим уже подготовлено больше трех тысяч заявлений о взыскании задолженности на общую сумму 25,8 миллиона рублей.

Такую работу фонд хочет проводить постоянно.

Ведь, как рассказал замминистра ЖКХ Крыма Энвер Аблаев, жители республики продолжают платить взнос по самому низкому тарифу в России – 6,16 рублей за один квадратный мерт.

Для сравнения, средний тариф на капремонт в Российской Федерации составляет 6,76 рублей за квадратный метр в месяц, пишет ForPost.

Напомним, еще в августе 2018 года на крымчан грозились подавать в суд за долги по капремонту. Тогда судебные процессы началась в отношении более чем 200 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU