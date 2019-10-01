Фотофакт: В Симферополе зацвела магнолия

СЕГОДНЯ 13:52 2019-10-01T13:56:12+03:00

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В ботсаду Симферополя 1 октября зацвела листопадная магнолия. Обычно цветочки растение выпускает весной, но хорошая погода поспособствовала тому, чтобы это еще раз произошло осенью.

Полюбоваться красотой можно в парке КФУ

- Конечно, это не такое массовое цветение, как весной, но, тем не менее, отдельными цветками магнолии можно полюбоваться сейчас на нашей экспозиции рядом с дворцом Воронцова, - рассказывает директор Ботанического сада им. Н. В. Багрова Таврической академии КФУ Анна Репецкая.

Цветению способствуют хорошие погодные условия

Сейчас многие древесные растения цветут повторно. Например, осенью часто выпускает цветочки конский каштан, а недавно в ботсаду к нему присоединилась еще и яблоня.

Жители и гости Крыма также могут полюбоваться цветением многолетней астры и большой экспозицией цветочно-декоративных культур.

ИСТОЧНИК KP.RU