Женщина на легковушке насмерть сбила пешехода под Белогорском
Недалеко от Белогорска поздно ночью 30 сентября водитель автомобиля «Рено» наехала на пешехода. Он переходил дорогу на темном участке и в неположенном месте слева на право по ходу движения транспорта.
В результате столкновения пешеход погиб.
На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД.
- По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.
Напомним, под Феодосией произошла смертельная аварии. Из-за столкновения двух машин погибли три человека и еще пятеро пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU