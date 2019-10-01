Женщина на легковушке насмерть сбила пешехода под Белогорском

СЕГОДНЯ 15:50 2019-10-01T15:53:16+03:00

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Недалеко от Белогорска поздно ночью 30 сентября водитель автомобиля «Рено» наехала на пешехода. Он переходил дорогу на темном участке и в неположенном месте слева на право по ходу движения транспорта.

В результате столкновения пешеход погиб.

На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД.

- По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Напомним, под Феодосией произошла смертельная аварии. Из-за столкновения двух машин погибли три человека и еще пятеро пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU