2019-10-01T17:41:59+03:00
Общество

Севастопольские паруса: Как проходят парусные гонки в Черном море

Самые яркие моменты соревнования [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Для участия в гонках нужны навыки.Для участия в гонках нужны навыки.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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Паруса, чутко реагирующие на любое дуновение ветра, на несколько дней заполонили бухты в Севастополе: с 29 сентября по 6 октября в городе проходят международный турнир «Севастопольские паруса».

Турнир пользуется популярностью у любителей активного отдыха. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Турнир пользуется популярностью у любителей активного отдыха.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В первый день стартовали крейсерские гонки в Севастопольской бухте, затем подошел черед состязаний детских и олимпийских классов яхт.

Гонки привлекают внимание туристов. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Гонки привлекают внимание туристов.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

- Незабываемое и волшебное действо. Специально беру отгул на работе, чтобы увидеть парусные гонки, - рассказал КП-Крым Сергей Волков, житель Керчи.

Удержаться на плаву не так уж и просто. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Удержаться на плаву не так уж и просто.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В этот году и погодка, что надо: ветер дует и не дает мореплавателям скучать. Правда немного жалко ребят: зрителям на суше не жарко, а им на воде совсем холодно.

Быть ярким - это красиво. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Быть ярким - это красиво.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Сами же любители парусного спорта не унывают - им просто некогда скучать, только успевай уворачиваться, чтобы остаться на плаву.

КСТАТИ

На турнире спортсмены демонстрируют свое мастерство в классах яхт «Оптимист», «Кадет», «Зум-8», «420», «Лазер», «Луч», «Техно», «RS-X», «470», «Финн».

Принимают участие в гонках и владельцы парусных досок «Фанборд» и «Формула виндсерфинг». По каждому классу проходит от трех до десяти гонок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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