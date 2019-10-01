Севастопольские паруса: Как проходят парусные гонки в Черном море
Паруса, чутко реагирующие на любое дуновение ветра, на несколько дней заполонили бухты в Севастополе: с 29 сентября по 6 октября в городе проходят международный турнир «Севастопольские паруса».
Турнир пользуется популярностью у любителей активного отдыха.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
В первый день стартовали крейсерские гонки в Севастопольской бухте, затем подошел черед состязаний детских и олимпийских классов яхт.
Гонки привлекают внимание туристов.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
- Незабываемое и волшебное действо. Специально беру отгул на работе, чтобы увидеть парусные гонки, - рассказал КП-Крым Сергей Волков, житель Керчи.
Удержаться на плаву не так уж и просто.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
В этот году и погодка, что надо: ветер дует и не дает мореплавателям скучать. Правда немного жалко ребят: зрителям на суше не жарко, а им на воде совсем холодно.
Быть ярким - это красиво.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Сами же любители парусного спорта не унывают - им просто некогда скучать, только успевай уворачиваться, чтобы остаться на плаву.
КСТАТИ
На турнире спортсмены демонстрируют свое мастерство в классах яхт «Оптимист», «Кадет», «Зум-8», «420», «Лазер», «Луч», «Техно», «RS-X», «470», «Финн».
Принимают участие в гонках и владельцы парусных досок «Фанборд» и «Формула виндсерфинг». По каждому классу проходит от трех до десяти гонок.
ИСТОЧНИК KP.RU